Чехия заинтересовалась архивами украинских спецслужб

Об этом сообщает "Радио Прага".

Отмечается, что ученые из чешского Института по изучению тоталитарных режимов наладили сотрудничество с украинскими коллегами и выпустили несколько совместных публикаций.

По предположениям чешских исследователей, преследования и репрессии коснулись 25 тысяч чехов, которые проживали на территории Украины.

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Директор украинского архива Игорь Кулик заявил, что открытие архивов для исследователей стало возможным лишь благодаря четырем новым законам, вступившими в действие в мае 2015 года.