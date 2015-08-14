Чехия заинтересовалась архивами украинских спецслужб
11:57, 14 августа 2015Общество
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Историки из Чехии активно пользуются недавно открытыми материалами архивов украинских спецслужб, в которых говорится о судьбе чехов, ставшими жертвами сталинского террора в 30-е годы ХХ века.
Историки из Чехии пользуются архивами украинских спецслужб / flickr.com/photos/james_clear
Об этом сообщает "Радио Прага".
Отмечается, что ученые из чешского Института по изучению тоталитарных режимов наладили сотрудничество с украинскими коллегами и выпустили несколько совместных публикаций.
По предположениям чешских исследователей, преследования и репрессии коснулись 25 тысяч чехов, которые проживали на территории Украины.
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Директор украинского архива Игорь Кулик заявил, что открытие архивов для исследователей стало возможным лишь благодаря четырем новым законам, вступившими в действие в мае 2015 года.
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