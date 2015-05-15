Украина и Польша обменялись документами времен Второй мировой войны
Архивы СБУ и Польского Института национальной памяти обменялись документами. Украинская сторона передала более 6,5 тыс. электронных копий материалов.
Об этом сообщает радио "Свобода" со ссылкой на Центр исследований освободительного движения. Украинская сторона передала более 6,5 тыс. электронных копий материалов о расстрелах польских военнопленных в 1940 году в Старобельске Луганской области, документы о ведущих деятелях ОУН и командиров УПА, о советской диверсионной группе "Арсенал", действовавшей против польской Армии Крайовой.
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А Польский институт национальной памяти передал Украине копию уголовного дела руководителя немецкой оккупационной администрации в Украине райхскомиссара Эриха Коха.
Украинские и польские исследователи готовят серию научно-документальных изданий "Польша и Украина в 30-х - 40-х годах XX века. Неизвестные документы из архивов специальных служб". В рамках этого проекта и состоялся обмен архивными документами. На сегодня выдано 8 томов документов на украинском и польском языках, к печати готовится следующая книга.
"Это издание будет посвящено борьбе органов безопасности Польской Народной Республики против структур украинского подполья в 1944-1947 годах", - отметил директор архива СБУ Игорь Кулик.
По его словам, в Украине начинается процесс вывода исторических архивов из-под контроля спецслужб.
В прошлом месяце Верховная Рада Украины приняла закон о доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов.