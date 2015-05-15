Украина и Польша обменялись документами времен Второй мировой войны

Об этом сообщает радио "Свобода" со ссылкой на Центр исследований освободительного движения. Украинская сторона передала более 6,5 тыс. электронных копий материалов о расстрелах польских военнопленных в 1940 году в Старобельске Луганской области, документы о ведущих деятелях ОУН и командиров УПА, о советской диверсионной группе "Арсенал", действовавшей против польской Армии Крайовой.

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А Польский институт национальной памяти передал Украине копию уголовного дела руководителя немецкой оккупационной администрации в Украине райхскомиссара Эриха Коха.

Украинские и польские исследователи готовят серию научно-документальных изданий "Польша и Украина в 30-х - 40-х годах XX века. Неизвестные документы из архивов специальных служб". В рамках этого проекта и состоялся обмен архивными документами. На сегодня выдано 8 томов документов на украинском и польском языках, к печати готовится следующая книга.

"Это издание будет посвящено борьбе органов безопасности Польской Народной Республики против структур украинского подполья в 1944-1947 годах", - отметил директор архива СБУ Игорь Кулик.

По его словам, в Украине начинается процесс вывода исторических архивов из-под контроля спецслужб.

В прошлом месяце Верховная Рада Украины приняла закон о доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов.