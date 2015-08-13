Завтра адская жара в Украине спадет на пару градусов
В пятницу, 14 августа, в Украине жара ослабеет на западе и севере, температура воздуха понизится до 28-32 градусов тепла, на остальной территории ожидается 30-35, местами до 35-37 градусов тепла.
Существенные дожди маловероятны, лишь на западе, в южной части, а ночью и на севере возможны локальные грозовые дожди. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части существенные осадки маловероятны, лишь местами пройдут небольшие дожди с грозами. Температура воздуха ночью 15-20 градусов тепла, днем 28-31 градус тепла.
В северных областях ночью возможны грозовые дожди, кроме Сумщины, днем будет сухо и жарко. Температура воздуха ночью 17-23 тепла, днем 28-32 градуса тепла.
В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 20-25тепла, днем 30-35, местами 37 градусов тепла.
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В восточных областях будет царить сухая погода. Температура воздуха ночью 20-25 тепла, днем 30-35, местами 35-37 градусов тепла.
В южной части возможны локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 21-26 градусов тепла, днем 30-35, местами до 37 градусов тепла.
В Киеве ночью вероятный небольшой дождь, днем - сухо. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 28-30 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.