Завтра адская жара в Украине спадет на пару градусов

Существенные дожди маловероятны, лишь на западе, в южной части, а ночью и на севере возможны локальные грозовые дожди. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части существенные осадки маловероятны, лишь местами пройдут небольшие дожди с грозами. Температура воздуха ночью 15-20 градусов тепла, днем ​​28-31 градус тепла.

В северных областях ночью возможны грозовые дожди, кроме Сумщины, днем ​​будет сухо и жарко. Температура воздуха ночью 17-23 тепла, днем ​​28-32 градуса тепла.

В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 20-25тепла, днем ​​30-35, местами 37 градусов тепла.

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В восточных областях будет царить сухая погода. Температура воздуха ночью 20-25 тепла, днем ​​30-35, местами 35-37 градусов тепла.

В южной части возможны локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 21-26 градусов тепла, днем ​​30-35, местами до 37 градусов тепла.

В Киеве ночью вероятный небольшой дождь, днем ​​- сухо. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем ​​28-30 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.