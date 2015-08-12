Сильная жара в Украине начнет отступать 16 августа

Как сообщает ТСН, 39 градусов на солнце - такую температуру показывали термометры в Киеве. Сильная жара, которой в Украине не было уже 5 лет, продержится до среды, а потом температура постепенно будет снижаться, но только на один-два градуса.

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"После 16 числа мы ожидаем постепенное снижение температурного фона, оно будет не резкое, на 1-2 градуса будет снижаться постепенно", - рассказывает ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 10 августа, был установлен новый температурный рекорд +34,7°С. Предыдущий рекорд был установлен в 1931 году и держался 84 года.