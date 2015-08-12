Одесский облсовет направит 2 миллиона гривен на обеспечение общественного порядка в регионе

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты облсовета приняли сегодня на заседании сессии.

Согласно решению, средства будут выделены за счет изменений в областной целевой программе «Об утверждении областной комплексной программы «Безопасная Одесчина» на 2014-2015 годы». Согласно пояснительной записке, финансовый ресурс на выполнение мероприятий на весь период действия программы составляет почти 41,426 млн грн.

Ситуация в Одесском регионе требует от правоохранительных органов принятия решительных мер по недопущению массовых беспорядков и повышения эффективности работы по обеспечению общественного порядка и безопасности.

С целью усовершенствования профилактики правонарушений, противодействия росту преступности, улучшение патрулирования и создание материально-технических условий для эффективного выполнения милицией своих задач, Главным управлением МВД в Одесской области предложено внести в программу ряд изменений.

Читайте такжеВ Одессе митингуют против проведения гей-фестиваля и размещения штаба ВМС в Доме профсоюзов

В частности, включить мероприятия «Обустройство на территории Одессы системы видеонаблюдения с диспетчерским центром управления и отделенными рабочими местами операторов для визуального контроля основных мест массового скопления граждан, мест концентрации криминогенного элемента с целью своевременного реагирования на изменения в оперативной обстановке». Для этого необходимо 485,2 тыс. грн.

Кроме того, предложено увеличить почти на 1,515 млн грн объем финансирования за счет областного бюджета на мероприятие «Улучшение правопорядка путем увеличения плотности патрулирования постовых нарядов милиции, в т.ч. путем приобретения соответствующего специального автотранспорта для оперативного реагирования на сообщения о нарушении общественного порядка и совершения преступлений».

Финансирование названных направлений будет осуществлено за счет уменьшения на 2 млн грн финансирования пункта программы «Создание условий для эффективного выполнения антитеррористическими подразделениями возложенных задач в боевых ситуациях».