В Одессе митингуют против проведения гей-фестиваля и размещения штаба ВМС в Доме профсоюзов

Как передает корреспондент УНИАН, в здании находятся сотрудники ОГА и проходит сессия областного совета.

Самая малочисленная группа (до 10 человек) выступает против проведения марша, который запланирован в Одессе в рамках проведения 14-16 августа фестиваля квир-культуры «ОдессаПрайд-2015». Молодые мужчины держат плакат «Нет гей-параду в Одессе!», картинку, на которой нарисована семья (мужчина, женщина и дети) и т. д.

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Наиболее многочисленная группа, которая состоит, в основном, из пожилых людей, выступает против передачи Дома профсоюзов. Они держат плакаты: «Руки прочь от Дома профсоюзов», «Защитим наш Дом профсоюзов» и пр.

Третья группа требует не передавать санаторий Лермонтовский в подчинение Министерства юстиции, которое, как считают участники протеста, сделают из здравницы «клуб по интересам», а простые граждане не смогут в нем отдыхать и проходить оздоровление.

Как сообщал УНИАН, 5 июля председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что принято решение о размещении штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Одессе, в здании Дома профсоюзов.