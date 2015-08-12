Озвучено точное время для наблюдения мощного метеоритного дождя в ближайшие сутки
09:27, 12 августа 2015Общество
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В ночь с 12 на 13 августа планету Земля посетит метеорный поток Персеиды, во время пика которого ночное небо будет мерцать сотнями падающих и сгорающих микрочастицами межпланетного вещества.
Персеиды - один из самых мощных и известных метеорных "дождей" / opogode.ua
Максимума активности звездопад должен достичь уже следующей ночью, 13 августа, в последние часы перед рассветом, примерно в 4 часа по местному времени. Об этом сообщает ТСН.
Персеиды - один из самых мощных и известных метеорных "дождей", он возникает, когда Земля входит в пылевой след кометы Свифта-Туттля (109P/Swift-Tuttle).
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Следует отметить, что в этом году звездопад будет не особо сильным. Астрономы ожидают, что каждый час будут падать сотни метеоров в северном полушарии, и 50 – в южном.
tsn.ua
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