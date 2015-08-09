В ночь с 12 на 13 августа Землю посетит метеорный поток Персеиды

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Международную метеорную организацию (IMO).

Метеорный поток Персеиды, подсвечивающий ночные небеса в июле-августе каждого года, выйдет на максимум в ночь со среды на четверг на следующей неделе.

Падающие звезды — метеоры — представляют собой небольшие частицы межпланетного вещества размерами от песчинок до горошин. Они входят в земную атмосферу на скорости около 20 километров в секунду и практически мгновенно сгорают, оставляя в небе красивый яркий след.

Персеиды — один из самых мощных и известных метеорных "дождей", он возникает, когда Земля входит в пылевой след кометы Свифта-Туттля (109P/Swift-Tuttle). По новым прогнозам IMO, в этом году максимума активности звездопад должен достичь 13 августа в последние часы перед рассветом, примерно в 4 часа по местному времени.

Нынешний звездопад будет не особенно сильным – астрономы ожидают, что каждый час будет падать около сотни метеоров в северном полушарии, и 50 – в южном. Для сравнения, два года назад частота падения Персеид составляла 124 падающих звезды час, а в 2011 году другой метеорный поток Дракониды выдал 800 "падающих звезд" в час.

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С другой стороны, в этом году наблюдениям за Персеидами будет благоприятствовать то, что метеоры будут двигаться по абсолютно темному небу – 14 августа наступает новолуние, и лунный свет не будет мешать свечению метеоров.