МИД предостерег участников фестиваля Киселева от поездок в оккупированный Крым

Об этом говорится в ответе на информационный запрос Крым.Реалии.

«Украинская сторона также направила всем государствам соответствующие ноты о Порядке въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, определенный постановлением КМУ. В Украине будут реагировать на любые факты нарушения установленного порядка применением ограничений, определенных законодательством Украины», – заявили в ведомстве.

С 2003 по 2013 годы в крымском поселке Коктебель проводился ежегодный фестиваль «Джаз Коктебель». В 2014 году его организаторы из-за аннексии Крыма Россией приняли решение перенести мероприятие в поселок Затока Одесской области. В этом году он пройдет там же с 23 по 30 августа.

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В самом Коктебеле ожидается проведение фестиваля Koktebel Jazz Party, организатором которого является гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Мероприятие должно было пройти под девизом «Джаз пяти континентов». Однако в августе в связи с угрозами санкций от участия в нем отказались немецкая группа De Phazz и американский джазмен Артуро Сандовал. При этом в программе фестиваля, размещенной на сайте Koktebel Jazz Party, анонсировано выступление музыкантов из Великобритании, Кот-д'Ивуара, Азербайджана, США, Армении и Грузии.

7 августа Минкультуры Украины предупредило иностранных музыкантов о том, что они могут попасть под санкции за участие в фестивале Koktebel Jazz Party в аннексированном Россией Крыму.

С начала июня 2015 года действуют новые правила Кабмина Украины по пересечению административной границы с Крымом. Согласно им, иностранцы могут попасть на полуостров только со специальным разрешением.