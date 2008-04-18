Грач заявляет: Черноморский флот в Севастополе был, есть и будет

Лидер коммунистов Крыма, народный депутат Украины (фракция КПУ) Леонид ГРАЧ заявляет, что Черноморский флот Российской Федерации в Севастополе «был, есть и будет».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в комментарии народного депутата, распространенном его пресс-службой.

Лидер коммунистов Крыма выразил недоумение, какие Украине «понадобились консультации» по ЧФ.

«Какие, собственно говоря, понадобились консультации, зачем эти надуманные «этапы», если девять долгих лет еще впереди? Чтобы рану ковырять? Условия российской аренды военно-морской базы в Севастополе, согласно Большому договору, предусматривают, как известно, период до 2017 года. Доживем, тогда будем обсуждать», - сказал Л.ГРАЧ.

При этом депутат-коммунист уверен, что «в 2017 году точно не будет в президентах ЮЩЕНКО, не будет в министрах ОГРЫЗКО, а Черноморский флот был, есть и будет в Севастополе».

«Что бы ни говорил ОГРЫЗКО – это прозападная, проНАТОвская позиция. Но посмотрите: общество не воспринимает втягивание в НАТО. Если поставить перед обществом дилемму: разрывать или нет отношения с Россией, кто сказал, что народ скажет на все это «да»? Надо думать о последствиях. Ну, передал ОГРЫЗКО главе МИД РФ ЛАВРОВУ Меморандум по вопросу вывода ЧФ из Севастополя. А дальше что? И горько, и смешно, и тяжело», - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины В.ОГРЫЗКО во время визита в Россию 15 апреля передал главе МИД РФ С.ЛАВРОВУ проект меморандума об этапах и порядке вывода до 28 мая 2017 года военных формирований Черноморского флота РФ с мест его временной дислокации на территории Украины.

По словам В.ОГРЫЗКО, консультации относительно порядка вывода военных формирований ЧФ из Украины планируется провести в июне.

Вместе с тем в МИД РФ опровергли информацию о запланированных консультациях, подчеркнув неактуальность для российской стороны обсуждения Меморандума об этапах и порядке вывода военных формирований Черноморского флота РФ с территории Украины.