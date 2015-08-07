Днепропетровск начал выдачу соцкарточки для предоставленных Польшей средств на лекарства для переселенцев

Об этом сообщает Радио Свобода.

Днепропетровск готовится принять предоставленные Польшей 230 тысяч евро на медикаменты для переселенцев с Донбасса на территории Днепропетровской области. В городе начали выдавать семьям переселенцев социальные карточки, на которые будут поступать средства, за которые можно будет получить лекарства в аптеке.

Как отметила председатель Днепропетровской областной организации общества Красного креста Украины Людмила Лашко, всего в акции привлекут более 1 200 семей внутренне перемещенных лиц. Для участия в акции отобрали тех, кто в наибольшей нужде.

"Тяжело больным людям, инвалидам, многодетным семьям выдадут социальные карточки. Каждый месяц на них будет поступать 1 000 гривен для получения лекарств в аптеке", - сказала Лашко.

По ее словам, проект рассчитан на четыре месяца. В его рамках переселенцы смогут покупать в аптеках только медицинские препараты - приобрести, например, биологические добавки или косметические кремы будет нельзя.

Проект является результатом сотрудничества Днепропетровской области, областного комитета Красного креста, их польских коллег и МИД Польши.

По официальным данным, в Днепропетровской области зарегистрировано более 80 тысяч переселенцев с Донбасса. По неофициальным, их может быть примерно вдвое больше.