Гидрометцентр предупредил украинцев о чрезвычайной пожарной опасности
10:15, 07 августа 2015Общество
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Украинский гидрометеорологический центр предупреждает население о росте опасности пожаров по всей территории страны.
В Украине местами чрезвычайная пожарная опасность / 562.kharkov.ua
"7 августа в Украине, кроме Карпат, высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", – говорится в сообщении.
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Ситуация в дальнейшем будет усугубляться, предупреждают синоптики: "8-12 августа будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность".
Дневные температуры 30 и выше градусов по Цельсию преобладают в Украине в течение этой недели. Опасность усиливается из-за того, что высокая температура сопровождается отсутствием осадков.
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