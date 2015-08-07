Гидрометцентр предупредил украинцев о чрезвычайной пожарной опасности

"7 августа в Украине, кроме Карпат, высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", – говорится в сообщении.

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Ситуация в дальнейшем будет усугубляться, предупреждают синоптики: "8-12 августа будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность".

Дневные температуры 30 и выше градусов по Цельсию преобладают в Украине в течение этой недели. Опасность усиливается из-за того, что высокая температура сопровождается отсутствием осадков.