ВСЮ внесет в Верховную Раду представление об увольнении 40 судей

"По результатам рассмотрения вопросов повестки дня Высший совет юстиции принял решение внести представление в Верховную Раду Украины об увольнении в отставку 40 судей, по четырем - принято решение о внесении представления об увольнении с должности судьи по собственному желанию", - отмечается в сообщении.

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Также совет принял два решения по вопросам организации работы, Регламенту ВСЮ и утвердил в целом положение об автоматизированной системе определения члена совета при осуществлении им полномочий в соответствии с законами Украины.

ВСЮ оставил без рассмотрения заявления об увольнении по 16 судьям. Как сообщил во время заседания Председатель совета Игорь Бенедисюк, эти решения приняты в связи с желанием судей продолжить работу в системе правосудия, подчеркивается в сообщении.