На админгранице с оккупированным Крымом планируют обустроить пограничные пункты

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Яценюк дал во время заседания правительства.

На заседании правительства с докладом выступил председатель Херсонской ОГА Андрей Путилов, который рассказал, что на пунктах пересечения админграницы нет никаких бытовых условий для граждан Украины, которые пересекают границу с оккупированным Крымом. В то время как на оккупированной территории условия для путешествующих значительно лучше.

Яценюк после этого поручил обустроить нормальные условия на пограничных пунктах.

Читайте такжеАннексированный Крым вернется в Украину раньше, чем многие ожидают - Климкин

“Давайте о миллиардах потом. Меня интересует туалет на пункте пропуска, чтобы были тенты, чтобы была вода и кто за это отвечает. Ребята, вы рассказываете о великих делах... Сядьте в машину, господин министр (инфраструктуры — УНИАН) вы, генерал Назаренко (председатель Госпогранслужбы — УНИАН), председатель ОГА поезжайте туда и разберитесь, что нужно сделать, какие нужны деньги”, - сказал Яценюк.

Яценюк подчеркнул, что это нужно сделать безотлагательно, на следующей неделе. Он поручил чиновникам срочно составить проект, чтобы до зимы обустроить пункты пересечения.