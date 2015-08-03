На Закарпатье контрабандисты избили пограничника и угрожают расправой целому отделу

Об этом говорится в заявлении ГПС, размещенном на официальном сайте ведомства.

"Лица, причастные к противоправной деятельности, не желают бросить свой "бизнес". Вместо этого они пытаются оказать давление на сотрудников Государственной пограничной службы Украины, надеясь, что таким образом в дальнейшем им не будут препятствовать заниматься противоправной деятельностью", - отмечается в заявлении.

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Авторы заявления отмечают, что подобное давление испытал один из военнослужащих Мукачевского пограничного отряда.

"Инспектор пограничной службы был избит тремя лицами, которые проникли в его частный дом. Правоохранителя с различными телесными повреждениями доставили в районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. О данном факте проинформировано подразделение МВД в Закарпатской области. Сведения внесены в ЕРДР с квалификацией по ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГПСУ, предварительно установлено, что нападение могли совершить трое местных жителей, причастных к контрабандной деятельности на государственной границе. 27 июля военнослужащий в составе пограничного наряда помешал попытке контрабандного перемещения 12 пакетов табачных изделий, а нарушители тогда убежали, бросив груз.

Кроме того, на прошлой неделе звучали угрозы в адрес пограничников отдела "Деловое" Мукачевского отряда. Они также помешали попытке перемещения через границу контрабандных табачных изделий. После задержания 4 пакетов с сигаретами к одному из военнослужащих подъехал местный житель, который вел себя достаточно агрессивно и начал угрожать, обещая даже поджечь дом. Проинформированы компетентные органы, а сведения внесены в ЕРДР.