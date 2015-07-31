МВД обнародовало приметы и объявило в розыск убийцу из харьковского супермаркета

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД в Харьковской области. Областное управление также обнародовало изображения преступника.

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"На вид 25-30 лет, рост около 185 см, худощавого телосложения. Был одет в синюю футболку и темные брюки", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят граждан, которые владеют какой-либо информацией о месте нахождения лица, совершившего преступление, сообщить в милицию.