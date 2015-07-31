МВД обнародовало приметы и объявило в розыск убийцу из харьковского супермаркета
18:35, 31 июля 2015Общество
1406 0
Правоохранители назвали приметы мужчины, который в ночь на 31 июля застрелил человека в одном из харьковских супермаркетов.
В МВД попросили сообщить информацию о местонахождении подозреваемого / mvs.gov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД в Харьковской области. Областное управление также обнародовало изображения преступника.
Читайте такжеОпубликовано видео ночной стрельбы в магазине в Харькове
"На вид 25-30 лет, рост около 185 см, худощавого телосложения. Был одет в синюю футболку и темные брюки", - говорится в сообщении.
Правоохранители просят граждан, которые владеют какой-либо информацией о месте нахождения лица, совершившего преступление, сообщить в милицию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter