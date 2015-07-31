Геращенко опубликовал фото убийцы из харьковского супермаркета

Фото он выложил на своей странице в Facebook, сопроводив просьбой всем, кто узнает убийцу, сообщить об этом правоохранителям.

Напомним, этой ночью неизвестный в помещении одного из супермаркетов Харькова из неустановленного оружия нанес смертельное ранение мужчине и скрылся в неизвестном направлении.