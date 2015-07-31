Геращенко опубликовал фото убийцы из харьковского супермаркета
10:03, 31 июля 2015Общество
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Советник главы МВД Антон Геращенко обнародовал фотографию мужчины, застрелившего человека в харьковском супермаркете.
Место преступления / facebook.com/slava.mavrichev
Фото он выложил на своей странице в Facebook, сопроводив просьбой всем, кто узнает убийцу, сообщить об этом правоохранителям.
Напомним, этой ночью неизвестный в помещении одного из супермаркетов Харькова из неустановленного оружия нанес смертельное ранение мужчине и скрылся в неизвестном направлении.
Вчера вечером в Харькове в супермаркете АТБ на проспекте Гагарина был застрелен человек. От полученных раненый мужчина...Posted by Антон Геращенко on Thursday, July 30, 2015
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