Россия направила на территорию оккупированного Донбасса более 100 автомобилей "гумконвоя"

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, в составе "гумконвоя" более 100 автомобилей, "которые везут свыше 1000 тонн гуманитарных грузов. Среди них – продукты питания, медикаменты и учебная литература".

Согласно сообщению, перед прибытием на украинско-российскую границу, колонна разделится на две равные части.

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"Одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские "гумконвои" являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

Украина отмечает, что Россия ввозом таких "гуманитарных конвоев" с неизвестными грузами без согласия и разрешения украинской стороны грубо нарушает украинское и международное законодательство.