На Хмельнитчине уже пятые сутки ищут вооруженного главаря группы заключенных-беглецов

В Хмельницкой области на утро 29 июля правоохранители продолжают поиски одного из шести заключенных, которые в субботу, 25 июля, сбежали из поезда во время этапирования.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы областной милиции Инна Проник.

По ее словам, в прочесывании территории области задействованы около 700 правоохранителей. В частности, разыскивается Роман Гадзина, 1978 года рождения, уроженец и житель пгт Чемеровцы, арестован по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 296 (хулиганство), ст. 15 ч. 1 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) УК Украины.

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Именно он, по словам начальника областной милиции Николая Семенишина, является организатором побега и имеет при себе отобранный у конвоира пистолет.

Проник также сообщила, что ранее задержанные пятеро осужденных-беглецов находятся в изоляторе временного содержания в Хмельницком. С ними проводятся соответствующие следственные действия.

Как сообщил УНИАН, утром 25 июля в Хмельницком районе Хмельницкой области во время планового этапирования на станции Скибнево совершили побег шестеро осужденных. Заключенные совершили нападение на стражу, ранили двоих конвоиров и завладели их табельными пистолетами.

Все работники милиции подняты по тревоге, в области объявлен план «Сирена» по поиску и задержанию беглецов. В их поиске были задействованы вертолеты.