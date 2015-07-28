Президент Венгрии Янош Адер лишил венгерского гражданства пятерых выходцев из Закарпатья

Об этом сообщает Мукачево.net со ссылкой на официальную венгерскую прессу.

Среди них - пять выходцев из Закарпатья, все остальные - из Сербии и Румынии (семь мужчин и шесть женщин).

Именно президент Венгрии, в соответствии с законодательством страны имеет право принимать решения по вопросам, связанным с приобретением и прекращением гражданства.

Причины лишения гражданства не сообщаются. Однако, местные журналисты высказывают предположение, что венгерское гражданство могло быть аннулированно, если лицо действовало "обманным путем" во время его получения.

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Это означает, что лицо сознательно вводило в заблуждение власти Венгрии, когда предоставляло личную или семейную информацию.

Ранее УНИАН сообщал, что агенты венгерской разведки активно работали в Киеве в течение последнего времени в связи с украинско-российским конфликтом.