Пассажирам поезда "Киев-Ужгород" вручали повестки в вагонах (видео)

Как пишет Mukachevo.net, соответствующий факт был зафиксирован во вторник, 28 июля, председателем Общественного совета города Ужгород Александром Пересоляком, который возвращался с 205 округа, где был наблюдателем на выборах.

На видео видно, как двое людей, один из которых в военной форме, а другой в штатском, заходят в купе поезда и предлагают пассажирам подписывать повестки, а также приглашают на медосмотр. В случае отказа они составляют соответствующий акт.

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"Работники военкомата рискуют оживить мем, запущенный ровно год назад журналисткой российского телеканала "Россия-24" Аленой Кочкиною, которая 24 июля 2014 года на своей странице в Facebook написала: "Народ, кто ездит поездами и автобусами (в Украине - УНИАН), снимают с поездов ребят и отправляют в Нацгвардию", - отмечает издание.