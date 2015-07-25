На Хмельнитчине правоохранители задержали трех из шести заключенных-беглецов
У одного из задержанных изъят пистолет, который он отобрал у военнослужащих Нацгвардии во время бегства.
Как сообщает пресс-служба МВД, в результате проведения спецоперации сотрудникам хмельницкой милиции уже удалось задержать трех из шести человек, которые утром совершили нападение на конвоиров и побег из спецвагона во время плановой перевозки из изолятора временного содержания в СИЗО.
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"У одного из задержанных мужчин изъят пистолет, отобранный во время нападения у военнослужащих Национальной Гвардии Украины. Мероприятия по задержанию других беглецов продолжаются", - говорится в сообщении.
Как сообщал УІНАН, в Хмельницкой области во время этапирования из поезда сбежали шестеро осужденных.
Для их поиска привлекли вертолеты.