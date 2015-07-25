На Хмельнитчине правоохранители задержали трех из шести заключенных-беглецов

Как сообщает пресс-служба МВД, в результате проведения спецоперации сотрудникам хмельницкой милиции уже удалось задержать трех из шести человек, которые утром совершили нападение на конвоиров и побег из спецвагона во время плановой перевозки из изолятора временного содержания в СИЗО.

Читайте такжеПротив военных, которые допустили побег осужденных во время конвоирования, открыли дело

"У одного из задержанных мужчин изъят пистолет, отобранный во время нападения у военнослужащих Национальной Гвардии Украины. Мероприятия по задержанию других беглецов продолжаются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УІНАН, в Хмельницкой области во время этапирования из поезда сбежали шестеро осужденных.

Для их поиска привлекли вертолеты.