К поиску заключенных, сбежавших во время конвоирования на Хмельнитчине, привлекли вертолеты

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУМВД в Хмельницкой области.

В пресс-службе рассказали, что осужденные после нападения на стражу убежали через окно в туалетной комнате вагона. К их поиску привлечены вертолеты.

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По факту побега открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 393 (побег из-под стражи) и статьей 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июля, утром в Хмельницком районе Хмельницкой области во время планового конвоирования на станции «Скибнево» совершили побег шестеро осужденных.

По информации пресс-службы Нацгвардии, "шестерым лицам специального контингента из семнадцати, которые конвоировались, удалось совершить нападение на двух гвардейцев из состава караула, введя их в заблуждение относительно необходимости посещения бытовых мест. Один военнослужащий получил тяжелые ранения, другой получил поражение конечностей».

Установлено, что злоумышленники во время нападения завладели двумя единицами огнестрельного оружия. Все беглецы осуждены за совершение тяжких преступлений.

Как известно, конвоирование осужденных к месту отбывания наказаний происходит на специальном транспорте, который изготовлен еще во времена Советского Союза, и не оборудован современными системами видеонаблюдения и сигнализации.