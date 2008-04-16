Милиция Донецка подводит итог борьбы с секс-услугами

Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления МВД Донецкой области за две недели раскрыли 11 преступлений в сфере секс-бизнеса.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественности УМВД в Донецкой области, из 11 зафиксированных преступлений, более половины - за сводничество и содержание мест разврата.

Так, в Донецке 22-летняя девушка организовала предоставление сексуальных услуг под прикрытием массажного салона. Она привлекала клиентов, размещая объявления в местной газете под рубрикой "Красота и здоровье". Девушка задержана, проводится расследование.

Кроме того, в одной из саун Донецка другая молодая женщина организовывала секс-услуги между ранее незнакомыми людьми. Она привлекается к уголовной ответственности по ст.302 ч.2 Уголовного кодекса Украины, статья предусматривает ограничение или лишение свободы до 5 лет.

По этой же статье правоохранители возбудили уголовное дело и в отношении двух частных предпринимателей, которые организовали секс-услуги в одном из ночных клубов Донецка.

Также понесет наказание за сводничество и житель города Славянска, который устраивал секс-услуги в одной из саун города.