Милиция Донецка подводит итог борьбы с секс-услугами
За две недели - 11 дел
Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления МВД Донецкой области за две недели раскрыли 11 преступлений в сфере секс-бизнеса.
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественности УМВД в Донецкой области, из 11 зафиксированных преступлений, более половины - за сводничество и содержание мест разврата.
Так, в Донецке 22-летняя девушка организовала предоставление сексуальных услуг под прикрытием массажного салона. Она привлекала клиентов, размещая объявления в местной газете под рубрикой "Красота и здоровье". Девушка задержана, проводится расследование.
Кроме того, в одной из саун Донецка другая молодая женщина организовывала секс-услуги между ранее незнакомыми людьми. Она привлекается к уголовной ответственности по ст.302 ч.2 Уголовного кодекса Украины, статья предусматривает ограничение или лишение свободы до 5 лет.
По этой же статье правоохранители возбудили уголовное дело и в отношении двух частных предпринимателей, которые организовали секс-услуги в одном из ночных клубов Донецка.
Также понесет наказание за сводничество и житель города Славянска, который устраивал секс-услуги в одной из саун города.