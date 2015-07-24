Украина, Польша и Литва сделали еще один шаг на встречу созданию "ЛитПолУкрбриг"

Сегодня, 24 июля, во Львове в Академии сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак, вице-премьер-министр – министр национальной обороны Республики Польша Томаш Семоняк и министр охраны края Литовской Республики Юозас Олекас провели трехстороннюю встречу, во время которой обсудили практические вопросы деятельности многонациональной бригады "ЛитПолУкрбриг" и подписали соответствующее Техническое соглашение.

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Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Целью создания многонациональной воинской части является повышение уровня взаимного доверия и сотрудничества между странами, а также улучшение ситуации безопасности в регионе. Кроме того, служба в многонациональной бригаде позволит украинским военнослужащим освоить передовые стандарты подготовки войск и добиться их оперативной взаимосовместимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министр национальной обороны Польши отметил значительные успехи украинского оборонного ведомства в работе по реформированию Вооруженных Сил Украины.

"Мы довольны увиденным сегодня во время совместного учения и готовы подписать текст Технического соглашения о функционировании совместной литовско-польско-украинской бригады. Надеемся уже в ближайшее время посетить ее штаб", – отметил Семоняк.

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"Одним из важных положительных моментов совместного прохождения военной службы для нас станет изучение опыта украинских военнослужащих, приобретенного во время боевых действий. Таким образом мы достигнем лучшего взаимопонимания не только между войсками, но и нашими обществами", – подчеркнул Олекас.

При этом министр обороны Украины отметил: "Для нас это исторический момент. Нам есть чему учиться друг у друга. И у нас общая цель – создать надежную защиту гражданам наших стран и служить европейским ценностям и безопасности".

В настоящее время военнослужащие Вооруженных Сил Украины активно привлекаются к совместным мероприятиям по подготовке штабов, тренировок, учений для повышения уровня оперативных возможностей подразделений. Опыт военнослужащих совместной литовско-польско-украинской бригады позволит внедрить современные стандарты попланированию, обеспечению и применению войск к общей системе подготовки Вооруженных Сил Украины.