Под Мукачево неизвестные обстреляли из гранатомета магазин (фото)

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе мукачевской милиции.

В дежурную часть Мукачевского горотдела милиции поступило сообщение от охранника магазина “Рыба”, расположенного в с.Залужье Мукачевского района.

Заявитель сообщил о том, что ночью неизвестный повредил окно в магазине.

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"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Милиционеры обнаружили повреждения окна мансарды. К счастью, от взрыва никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Предположительно, злоумышленники стреляли из ручного противотанкового гранатомета.

Напомним, в Мукачево 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Ланьо. По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов «Правого сектора» после стрельбы прячутся в лесу на Закарпатье.