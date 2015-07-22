В Украине создают мощные подразделения спецназа для уничтожения террористов и диверсантов - Турчинов

15:09, 22 июля 2015
Общество
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В Украине создаются мощные профессионально подготовленные мобильные подразделения специального назначения и быстрого реагирования, которые могут дать отпор как внешнему, так и внутреннему врагу.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета нацбезопасности и обороны Украины, об этом секретарь СНБО Александр Турчинов заявил сегодня после военных учений одного из спецподразделений Национальной гвардии на полигоне в Новых Петровцах на Киевщине.

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«Россия ведет против нас жестокую гибридную войну не только на поле боя. Не в состоянии прорвать нашу оборону на фронте, она забрасывает на нашу территорию террористические и диверсионно-разведывательные группы, поддерживает и стимулирует бандитские и сепаратистские группировки для дестабилизации ситуации в Украине, создания паники и хаоса», - подчеркнул секретарь СНБО.

Турчинов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поставил задачу по созданию и усилению в пределах Национальной гвардии многочисленных подразделений специального назначения «для быстрого и адекватного реагирования на любую внутреннюю и внешнюю угрозу».

«Именно на эти подразделения будет возложена задача по нейтрализации, а при необходимости и уничтожению террористов, диверсионно-разведывательных групп или вооруженных бандитских группировок», - сказал Турчинов.

Он добавил, что чрезвычайно важна как профессиональная подготовка спецназовцев, так и обеспечение их современным оружием, техникой, связью, средствами разведки и наблюдения.

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«На всех полигонах и тренировочных центрах Нацгвардии и МВД начинается отбор, подготовка и обучение профессионалов, в том числе, с участием иностранных инструкторов», - сказал Турчинов, добавив, что большинство офицеров и солдат этих подразделений имеют боевой опыт и отмечены боевыми наградами.

«И главное - мы сегодня здесь во время учений видели, что наши гвардейцы готовы профессионально выполнять поставленные перед ними задачи», - сказал Турчинов.

Он подчеркнул, что перед спецподразделениями стоит задача быстро локализовать угрозу в любой точке страны, для этого готовится соответствующий логистический и технический потенциал.

Кроме того, напомнил секретарь СНБО, в процессе реформирования МВД в рядах Национальной полиции будет создан 6-тысячный Корпус оперативного внезапной действия - КОВД. Это спецподразделение должно профессионально и качественно выполнять функции, которые ранее возлагались на такие подразделения как «Беркут», «Сокол», «Грифон» и другие.

«Задача КОВДа - обеспечить эффективную борьбу с вооруженными бандами и преступными группировками и защитить наших граждан, независимо от того в какой части Украины, городе, селе или поселке они проживают», - сказал секретарь СНБО.

Турчинов также сообщил, что в ближайшее время МВД начинает всеукраинский конкурс и набор в подразделения бойцов, которые должны стать лицом и мощной силой новой полиции. Предпочтение будет отдаваться физически подготовленным, морально устойчивым, патриотически настроенным гражданам, особенно тем, кто получил боевой опыт, защищая территориальную целостность нашей страны.

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