В СБУ озвучили количество скрывающихся под Мукачево бойцов ПС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, спецоперация по разоружению бойцов “Правого сектора”, которые устроили стрельбу в Мукачево, не завершена.

На вопрос, сколько бойцов “Правого сектора” скрываются, пресс-секретарь СБУ ответила, что больше 10, и все они являются жителями Закарпатья.

“Мы постоянно ведем диалог, мы блокируем местность, где находятся эти люди... Мы требуем, чтобы они сложили оружие и сдались. Мы гарантируем честное и объективное расследование дела, в том числе всех обстоятельств, которые привели к такому развитию событий. Дальнейшего кровопролития мы не допустим”, - сказала Гитлянская.

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Она отметила, что “СБУ сделает все, чтобы обеспечить безопасность граждан и помешать тем, кто хочет дестабилизировать ситуацию в Украине”.

Гитлянская заверила, что СБУ и в дальнейшем будет продолжать решительную борьбу с контрабандой не только на Закарпатье, но и в других регионах Украины.

Также Гитлянская сообщила, что за трое суток правоохранительными органами было проведено 40 обысков с обеих сторон конфликта. “В течение трех дней проведено более 40 обысков, отдельно 27 - вчера”, - сказала она.