Отныне в трех областях Украины подать заявление в ЗАГС можно через интернет

Теперь подать документы в ЗАГС можно как в привычном бумажном формате, так и онлайн, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.

Министерство юстиции запускает для этого специальный веб-портал «Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния». После регистрации на портале можно подать документы о рождении ребенка или заявление с желанием вступить в брак.

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Документы можно заверить цифровой подписью или выбрать удобное для себя время для того, чтобы лично подписать бумаги. Также на портале можно выбрать время и место проведения брачной церемонии или записаться на консультацию к специалисту.

Сегодня в Днепропетровске премьер-министр Арсений Яценюк побывал в Кировском отделе государственной регистрации актов гражданского состояния, где начала действовать новая электронная система онлайн-регистрации заявок. Он поздравил молодоженов Павла из Краматорска и Инну из Мариуполя, которые познакомились во Львове. Яценюк сказал: «Они первые в Украине благодаря электронной системе выбрали дату и зарегистрировали свой брак».