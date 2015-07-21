Сегодня Яценюк с рабочей поездкой посетит Днепропетровск

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отмечается в сообщении, глава правительства ознакомится с работой Центра предоставления бесплатной правовой помощи, который будет работать, в частности, с воинами АТО.

Яценюк побывает в Кировском отделе государственной регистрации актов гражданского состояния, в котором впервые начала действовать новая электронная система онлайн-регистрации заявок.

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Глава правительства вместе с министром юстиции Украины Павлом Петренко побывает на церемонии регистрации брака пары, которая первой подала онлайн-заявку в ЗАГС.

Вместе с министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым Яценюк посетит воинскую часть полка патрульной службы милиции особого назначения «Днепр-1», отмечается в сообщении.