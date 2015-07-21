Сегодня Яценюк с рабочей поездкой посетит Днепропетровск
Во вторник, 21 июля, премьер-министр Украины Арсений Яценюк посетит с рабочей поездкой Днепропетровск.
Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
Как отмечается в сообщении, глава правительства ознакомится с работой Центра предоставления бесплатной правовой помощи, который будет работать, в частности, с воинами АТО.
Яценюк побывает в Кировском отделе государственной регистрации актов гражданского состояния, в котором впервые начала действовать новая электронная система онлайн-регистрации заявок.
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Глава правительства вместе с министром юстиции Украины Павлом Петренко побывает на церемонии регистрации брака пары, которая первой подала онлайн-заявку в ЗАГС.
Вместе с министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым Яценюк посетит воинскую часть полка патрульной службы милиции особого назначения «Днепр-1», отмечается в сообщении.