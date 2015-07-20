Крымчане пытаются торговать на руинах снесенного оккупантами рынка в Симферополе (фото)

На месте демонтированного оккупационными властями Крыма рынка в Симферополе по улице Козлова, где полным ходом идет дорожный ремонт, все еще можно встретить продавцов, которые пытаются торговать.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, торговля ведется с коробок. Чаще всего продают овощи, фрукты, некоторые приносят лепешки из теста. Продавцов не смущают тяжелая техника и дорожные работы рядом.

Общаться с журналистами они не желают, при появлении фотоаппаратов, быстро сворачивают торговлю.

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Напомним, оккупационные власти Симферополя снесли рынок на улице Козлова. Возмущенные торговцы пытались пикетировать Совмин Крыма. По информации оккупантов, предпринимателям предложили рабочие места на других рынках Симферополя.

На месте бывшего рынка начался ремонт, по окончанию дорожных работ, здесь планируют пустить движение транспорта.

В понедельник, 20 июля, на сайте так называемой "администрации" Симферополя, появилось сообщение об ограничении торговли вокруг Центрального рынка.