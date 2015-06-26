Чубаров: оккупационные власти Крыма уничтожили структуры самоуправления крымских татар

Об этом заявил председатель Меджлиса крымских татар, народный депутат Рефат Чубаров. "Оккупационная власть Крыма предпринимает новую тактику по всем таким памятным датам, где люди хотели бы вместе их проводить, отмечать. Они дают отказы, если эти запросы идут от Меджлиса крымскотатарского народа или от общественных организаций, приближенных к Меджлису. Нам отказали в проведении массовых мероприятий, связанных с Днем крымскотатарского флага. Одновременно, оккупационная власть дала поручение созданным ею двум крымскотатарским организациям проводить такие массовые мероприятия. Туда сейчас они стараются привлечь, как они говорят, максимальное количество людей. Итак, в этот день, 26 июня, одних будут пытаться вывести на площадь, чтобы показать, что они празднуют День крымскотатарского флага по сценарию оккупационных властей, но я знаю, что подавляющее большинство крымских татар опять будут бойкотировать такие мероприятия, будут искать другие формы празднования такого для нас важного дня", – сказал Рефат Чубаров.

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На вопрос журналистов, если этот день будут все-таки отмечать, если крымскотатарская символика будет присутствовать – пусть на провластных акциях – можно ли считать это позитивным знаком для крымских татар? – председатель Меджлиса крымских татар ответил: "Это можно было бы так считать, если бы не знать ту оккупационную власть. Они никогда не позволят вам... Тем более они не будут помогать вам проводить мероприятия, соответствующие вашему духу, вашему видению, вашей ментальности. Они обязательно это еще оборудуют своими символами или портретами таких людей, которых бы вы ни в коем случае не хотели видеть. Это будут портреты Путина, это будут флаги Российской Федерации, то есть страны-агрессора, которая пришла на крымскую землю. Они пытаются сейчас использовать все для того, чтобы закрепить свое. Так было и в советские времена", – подчеркнул Рефат Чубаров.

"Оккупационная власть существенно уменьшила возможности выборных органов крымских татар, включая местные меджлисы. Она поставила людей в такие рамки, где многие вопросы нельзя публично объявлять и пытаться вместе решать", - председатель Меджлиса.

"Но говорить, что они нас раздавили, так тоже нельзя, поскольку наши коллеги, члены местных меджлисов, находят такие формы работы с людьми, чтобы сохранить их единство, их дух. Если кто-то хотел сказать, что крымские татары уже покорились, то они должны были тогда показать, что крымские татары сотнями, тысячами, они вместе с властью во всех сферах, начиная от управления и заканчивая какими-то публичными мероприятиями", – резюмировал народный депутат.