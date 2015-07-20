Почти половина украинцев согласны предоставить российскому статус государственного ради мира - опрос
Не согласны на такие шаги ради достижения мира в стране менее 40% граждан Украины, свидетельствует опрос.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые обнародовал на пресс-конференции в УНИАН заведующий отделом Киевского международного института социологии Антон Грушецкий.
47,7% опрошенных Киевским международным институтом социологии готовы ради мира согласиться на предоставление русскому языку статуса второго государственного.
В то же время 38% опрошенных не согласны на это.
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Напомним, ранее сообщалось, что согласно опросу, ради достижения мира в Украине не готовы отдать Крым России 50,6% респондентов, а весь Донбасс – 72,1%.
Зато, 33,3% опрошенных готовы согласиться на окончательное отделение Крыма ради мира, а 15,3% - на передачу России Донбасса.