Почти половина украинцев согласны предоставить российскому статус государственного ради мира - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые обнародовал на пресс-конференции в УНИАН заведующий отделом Киевского международного института социологии Антон Грушецкий.

47,7% опрошенных Киевским международным институтом социологии готовы ради мира согласиться на предоставление русскому языку статуса второго государственного.

В то же время 38% опрошенных не согласны на это.

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Напомним, ранее сообщалось, что согласно опросу, ради достижения мира в Украине не готовы отдать Крым России 50,6% респондентов, а весь Донбасс – 72,1%.

Зато, 33,3% опрошенных готовы согласиться на окончательное отделение Крыма ради мира, а 15,3% - на передачу России Донбасса.