На Днепропетровщине началась реконструкция 14 заброшенных зданий для размещения 2 тысяч переселенцев (список)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Валентина Резниченко.

По информации ОГА, это отдельные здания недействующих общежитий, больниц, санаториев, которые после реконструкции станут домом для 2 тыс. переселенцев из Луганской и Донецкой областей. Объекты планируется сдать в эксплуатацию в октябре.

Читайте такжеНа Донбассе разрушены или повреждены дома каждой пятой семьи переселенцев - ООНПомещения под реконструкцию расположены в 7 городах региона – Днепропетровске, Днепродзержинске, Кривом Роге, Никополе, Новомосковске, Вольногорске и Желтых Водах.

"На Днепропетровщине официально зарегистрировалось 84 тысячи переселенцев. По неофициальным подсчетам, их более 120 тысяч. Еще год назад, когда в регион только начали приезжать люди из Донецкой и Луганской областей, все надеялись, что это ненадолго. Однако сегодня мы понимаем, переселенцы – это потенциальные жители Днепропетровщины. Им нужно капитальное жилье и постоянное место работы. Поэтому уже осенью на Днепропетровщине откроются 14 отремонтированных помещений для новых жителей региона", - цитирует пресс-служба председателя Днепропетровской ОГА.

Перечень объектов, на которых начата реконструкция