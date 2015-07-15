На Днепропетровщине началась реконструкция 14 заброшенных зданий для размещения 2 тысяч переселенцев (список)
На Днепропетровщине на этой неделе началась реконструкция 14 помещений для размещения вынужденных переселенцев, которая будет проводиться за средства в виде гранта в 1,5 млн евро, выделенного на этот проект Европейским Союзом.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Валентина Резниченко.
По информации ОГА, это отдельные здания недействующих общежитий, больниц, санаториев, которые после реконструкции станут домом для 2 тыс. переселенцев из Луганской и Донецкой областей. Объекты планируется сдать в эксплуатацию в октябре.
Читайте такжеНа Донбассе разрушены или повреждены дома каждой пятой семьи переселенцев - ООНПомещения под реконструкцию расположены в 7 городах региона – Днепропетровске, Днепродзержинске, Кривом Роге, Никополе, Новомосковске, Вольногорске и Желтых Водах.
"На Днепропетровщине официально зарегистрировалось 84 тысячи переселенцев. По неофициальным подсчетам, их более 120 тысяч. Еще год назад, когда в регион только начали приезжать люди из Донецкой и Луганской областей, все надеялись, что это ненадолго. Однако сегодня мы понимаем, переселенцы – это потенциальные жители Днепропетровщины. Им нужно капитальное жилье и постоянное место работы. Поэтому уже осенью на Днепропетровщине откроются 14 отремонтированных помещений для новых жителей региона", - цитирует пресс-служба председателя Днепропетровской ОГА.
№
с/п
Наименование предприятия, объекта
Адрес помещения
Количество мест
1.
Коммунальное предприятие "Послуга" Криворожского городского совета – общежитие
г. Кривой Рог,
ул. Вахрушева, 31
55
2.
Управление благоустройства и жилищной политики Криворожского городского совета – общежитие
г. Кривой Рог, ул. Панаса Мирного, 16
70
3.
Коммунальное предприятие
"Городская жилищно-техническая инспекция" Никопольского городского совета – общежитие
г. Никополь,
ул. Кармелюка, 4
252
4.
Коммунальное предприятие
"Городская жилищно-техническая инспекция" Никопольского городского совета – общежитие
г. Никополь,
ул. Лапинская, 49
94
5.
КЗ "Областной кожно-венерологический диспансер" ДОР
г. Днепропетровск, пер. Архитектурный, 2
11
6.
КЗ "Областной кожно-венерологический диспансер" ДОР"
г. Днепропетровск,
ул. Лоцманская, 22А
54
7.
КЗ "Днепропетровский специализированный психоневрологический центр" ДОР"
г. Днепропетровск, пер. Универсальный, 6
108
8.
КЗ "Детский санаторий № 2" ДОР"
г. Днепропетровск, пер. Пихтовый, 5
206
9.
Желтоводское педагогическое училище – общежитие
г. Желтые Воды, ул.50 летия ВЛКСМ, 6
100
10.
Профессионально-техническое училище № 48 – общежитие
г. Новомосковск, ул. Леваневского, 27А
112
11.
Государственное профессионально-техническое учебное заведение "Криворожский учебно-производственный центр" – общежитие
г. Кривой Рог,
ул. Щорса, 35
160
12.
Вольногорский техникум Национальной металлургической академии Украины – общежитие
г. Вольногорск,
ул. Ленина, 37а
120
13.
Днепродзержинский государственный технический университет – общежитие
г. Днепродзержинск,
вул. Цветов, 12а
108
14.
Государственный профессионально-техническое учебное заведение "Днепропетровский центр профессионально-технического образования" общежитие
г. Днепропетровск,
ул. Яшина, 4
200