Порошенко заявил, что оборону Мариуполя усилят подразделениями морской пехоты

Президент Петр Порошенко заявил, что к обеспечению обороны Мариуполя присоединятся подразделения морской пехоты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко сказал сегодня на заседании Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны.

Участники заседания под председательством президента одним из ключевых вопросов рассмотрели ситуацию в зоне проведения антитеррористической операции и, в частности, в районе Мариуполя.

Президент подчеркнул, что будет усилена оборона Мариуполя для защиты города в случае нарушения Минских обязательств противником.

Читайте такжеВ Мариуполе СБУ задержала "полицейского ДНР" (видео)

«Подразделения морской пехоты, которые прошли соответствующее обучение, по согласованию со мной сейчас также примут участие в обеспечении обороны Мариуполя и выполнении Минских договоренностей», – сообщил Порошенко.

Начальник Генерального штаба Виктор Муженко опроверг заявления о том, что в результате проведения операции возле Широкино должны быть отведены тяжелая техника, подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии от Мариуполя.

«Что касается Мариуполя, то наоборот планируются мероприятия по усилению обороны города, осуществляется плановая ротация подразделений – замена подразделений, которые требуют доукомплектования и восстановления навыков, на боеспособные подразделения, которые сейчас заходят и принимают соответствующую зону ответственности», – сообщил Муженко.