Мэр Мукачево приказал отменить все массовые мероприятия и усилить режим бдительности
Мэр Мукачево Золтан Лендьел издал приказ об отмене всех массовых мероприятий и введении усиленного режима бдительности всех служб и охраны государственных объектов.
Об этом сообщает местное издание Мukachevo.net.
"Как будут разворачиваться события дальше, я даже не представляю", - прокомментировал Лендьел.
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Сейчас, как отмечает местное издание, отменили все массовые мероприятия, даже вручение дипломов в Мукачевском государственном университете.
Как сообщал УНИАН, 11 июля в Мукачево возникла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между "Правым сектором" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.
Генеральный прокурор Виктор Шокин создал совместную следственно-оперативную группу для расследования событий в Мукачево, в которую вошли представители Генпрокуратуры, СБУ и МВД.
Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.