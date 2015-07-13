Грицак: По Мукачево у государства есть вопросы к конкретным людям, а не ко всему "Правому сектору"

Об этом он заявил в комментарии Цензор.нет.

"Есть неоспоримый факт, на который государство обязано отреагировать, прежде всего, - погибли люди, есть раненые. Необходимо не допустить дальнейшее кровопролитие, не допустить жертв. Это самое важное. Мы в постоянной связи с руководством ПС, ситуация стабильная. Решать проблему необходимо с учетом позиции всех сторон. Продолжения боевых действий мы не допустим", - сказал он.

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По словам Грицака, также необходимо максимально прозрачное разбирательство, с участием общественности, народных депутатов, чтобы установить все детали и обстоятельства, из-за которых был открыт огонь, и погибли люди.

"Я гарантирую справедливое разбирательство, если все бойцы ПС, принявшие участие в инциденте в Мукачево, сдадут оружие и начнут сотрудничать с властями. Я много времени провел на фронте и воевал плечом к плечу с добровольцами. Никто не собирается "зачищать" патриотов. Мы обнаружили сегодня двоих раненых бойцов ПС - им оказана вся необходимая помощь, они переправлены в больницу, состояние стабильное. У государства есть вопросы только к конкретным гражданам, которые нарушили закон. Мы должны общими усилиями как можно скорей восстановить ход событий и определить ответственность", - заявил Грицак.

Он считает, что ездить по мирным городам с пулеметами и автоматами наперевес, открывать огонь, стрелять на поражение из гранатометов в мирном городе недопустимо никому.

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"Нельзя стрелять по мирным гражданам, по сотрудникам правоохранительных органов. Если бы к этому были причастны мои подчиненные - я бы действовал аналогично. Это вопрос безопасности граждан. Поэтому надо разобраться без эмоций", - подчеркнул председатель СБУ.

Кроме этого, Грицак заверил, что в ходе расследования будет дано определение и мафиозным структурам области.

"И с такого расследования надо было начинать. Я спросил представителей ПС: "А что вы сделали для того, чтобы побороть мафию мирными, законными методами?" Нет ответа. Это наше государство, и мы должны менять его вместе. Мои контакты не меняются, и руководства "Правого сектора" нет никаких проблем довести до меня любую информацию", - сказал он.

Грицак предложил реализовать комплекс мероприятий, в том числе кадровые решения принять, - в максимально короткие сроки начать организацию совместных таможенных постов на государственной границе со странами Европейского союза, и провести интеграцию баз данных импорта-экспорта с таможнями наших западных соседей.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Мукачево возникла перестрелка. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между "Правым сектором" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

Генеральный прокурор Виктор Шокин создал совместную следственно-оперативную группу для расследования событий в Мукачево, в которую вошли представители Генпрокуратуры, СБУ и МВД.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.