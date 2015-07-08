Более половины украинцев назвали себя счастливыми - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает ZN.UA.

Cоциологи отмечают, что ощущение счастья зависит от многих факторов, в том числе социально-демографических аспектов, качества жизни, социальной среды.

Согласно результатам опроса, молодые люди в целом счастливее, чем старшие, с повышением возраста уровень счастья падает. В мае 2015 года среди молодежи в возрасте 18-29 лет счастливыми себя чувствовали 68%, старше 70 лет – 41%.

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При этом чем выше уровень благосостояния, тем больше людей чувствуют себя счастливыми. Так, среди самых бедных (не хватает на еду) счастливыми себя назвали 42%, среди людей с доходом выше среднего (могут покупать дорогие вещи) – 79%.

Наименее счастливыми сейчас являются жители восточных областей: в мае 2015 года в западных областях счастливыми себя чувствовали 68%, на востоке – всего 38%.

По сравнению с прошлыми годами уровень счастливости среди населения практически не изменился: если в течение 2001-2010 годов прослеживалась тенденция его роста, то после 2011 года число тех, кто чувствует себя счастливыми, немного уменьшилось, а после 2012 года доля счастливых стабилизировалась на уровне 57%-60%.

КМИС проводил опрос с 19 по 29 мая. Методом личного интервью опрошено 2022 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой области исследование проводилось только на территориях, подконтрольных Украине. Кроме того, опрос проводился в г. Донецке.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.