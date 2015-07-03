Украинцы экономят на отпуске и путешествиях - опрос

По сравнению с мартом прошлого года в марте 2015-го люди стали экономить буквально на всем, сообщает ТСН.

На сегодняшний день украинцы меньше тратят на отпуск и путешествия (47%), приобретение бытовой техники (46%), а также на повседневный досуг (43%).

При этом коммунальные услуги, аренда жилья, а также покупка лекарств и еды пока остаются статьями расходов, на которых экономят меньше всего.

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Стоит отметить, что 64% респондентов уверены, что сейчас плохое время для крупных покупок для дома, а 57% убеждены, что сейчас не стоит экономить.

Большинство украинцев в городах с населением свыше 50 тысяч - 65% - считают, что их материальное положение ухудшилось за последний год. Еще 55% уверены, что оно ухудшится в этом году, 47% утверждают, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут плохими, а 52% считают, что не только год будет неблагоприятным, но и ближайшие 5 лет.

Исследование проводилось среди граждан Украины в возрасте от 12 до 65 лет в городах с населением более 50 тысяч (кроме АРК и зоны АТО). Выборочная совокупность: 5 тыс. респондентов ежеквартально.

Ранее УНИАН сообщал, что 68% украинцев не планируют отдыхать. При этом по сравнению с предыдущим годом количество тех, кто отказывается от отдыха, возросло на 6%. По данным опроса, количество тех, кто не имеет возможности уехать, составляет 24%, а в 2014 году их было 17%.