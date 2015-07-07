МВД просит Японию заменить полицейские машины с голубыми мигалками

Об этом во время брифинга заявила заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе, передает "Украинская правда".

Речь идет о той части машин, которая оборудована только голубыми мигалками, а не красно-голубыми.

Поскольку постоянно включены мигалки для привлечения внимания к полиции с целью предотвращения правонарушений, это может создавать некоторый дискомфорт для водителей, особенно если задействована вся плоскость мигалки, а не только ее половина, отметила Згуладзе.

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"Большинство из этих машин, даже больше половины – только голубые. Их слишком много. Мы над этим уже работаем, говорим с нашими японскими партнерами, чтобы заменить эти машины на правильные полицейские цвета – красно-голубой", – сказала заместитель министра внутренних дел.

Згуладзе добавила, что это будет сделано не сразу, но через некоторое время автомобили заменят.