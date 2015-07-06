Украина получит от США 15 миллионов долларов для организации патрульной полиции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Посольства США в Украине.

Как отмечается в сообщении, США также поддерживают усилия, предпринимаемые в Одессе по созданию открытых, прозрачных и подотчетных правительственных учреждений, искоренению коррупции и проведению реформ, необходимых для укрепления полиции и судебной системы, и помощь США будет сконцентрирована на таких приоритетных направлениях, как противодействие коррупции и укрепление полицейской службы.

"Одесса находится на передней линии войны Украины против коррупции, и Соединенные Штаты поддерживают губернатора Саакашвили и других региональных и местных чиновников в их работе по разработке и внедрению важных инициатив прозрачности, дерегулирования и противодействия коррупции. Мы финансируем антикоррупционную инициативную группу украинских и международных экспертов при губернаторе и запускаем новую антикоррупционную программу грантов для расширения и углубления нашего сотрудничества с партнерами из гражданского общества. В этом месяце помощник госсекретаря США по борьбе с международным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Уильям Браунфилд посетит Одессу, чтобы подписать соглашение о расширении помощи региону", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что США оказывают финансовую и технические поддержку Министерству внутренних дел в его работе по отбору, обучению и оборудованию новой патрульной полицейской силы для Одессы.

"Патрульная полиция, которая заменит ГАИ, будет новой службой первого реагирования, призванной защищать и служить гражданам Одессе. В этом месяце команда полицейских из дорожного патруля Калифорнии отправится в Одессу, чтобы обучать новых курсантов. Соединенные Штаты предоставляют 15 млн долларов в помощь для организации патрульных полицейских сил в Одессе, Киеве, Львове, Харькове и по всей Украине. Мы также гордимся сотрудничеством с Одесским университетом внутренних дел в создании команды специалистов и тренеров, которые могут помочь полицейским следователям в проведении базовых и продвинутых киберрасследований", - подчеркнули в посольстве США в Украине.