В МВД рассказали о первом дежурстве патрульной полиции: 15 ДТП и задержание двух воров (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Во время ночного патрулирования возникали ситуации, требующие регулирования дорожного движения. Полицейскими зарегистрировано 15 ДТП, одно из которых было с тяжелыми последствиями. Потерпевшему оказали первую домедицинскую помощь. Среди задержанных этой ночью были правонарушители в нетрезвом состоянии, которые имели при себе огнестрельное оружие", - сообщили в МВД.

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Также задержали двух правонарушителей, которые открутили колеса автомобилю.

"Полицейские продолжат круглосуточное патрулирование Киева, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность на улицах Киева", - заявили в ведомстве.

В субботу вечером, 4 июля, новые полицейские патрули вышли работать на улицы Киева.

Как сообщал УНИАН, патрульная полицейская служба создается в рамках реформирования органов внутренних дел.

Создание службы предусмотрено Законом «О Национальной полиции».