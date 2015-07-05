В МВД рассказали о первом дежурстве патрульной полиции: 15 ДТП и задержание двух воров (фото)
В ночь на 5 июля во время дежурства патрульные полицейские зарегистрировали 15 ДТП и задержали двух воров.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
"Во время ночного патрулирования возникали ситуации, требующие регулирования дорожного движения. Полицейскими зарегистрировано 15 ДТП, одно из которых было с тяжелыми последствиями. Потерпевшему оказали первую домедицинскую помощь. Среди задержанных этой ночью были правонарушители в нетрезвом состоянии, которые имели при себе огнестрельное оружие", - сообщили в МВД.
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Также задержали двух правонарушителей, которые открутили колеса автомобилю.
"Полицейские продолжат круглосуточное патрулирование Киева, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность на улицах Киева", - заявили в ведомстве.
В субботу вечером, 4 июля, новые полицейские патрули вышли работать на улицы Киева.
Как сообщал УНИАН, патрульная полицейская служба создается в рамках реформирования органов внутренних дел.
Создание службы предусмотрено Законом «О Национальной полиции».