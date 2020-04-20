Жители Чернигова праздновали Пасху на пикниках и прогуливались в лесу (фото)

Несмотря на карантинные ограничения, люди вышли из домов.

Жители Чернигова вышли на пикники и прогулки во время празднования Пасхи. По информации корреспондента УНИАН, на окраине города в лесу можно было наблюдать небольшие компании местных жителей. Правда, компании в основном обходились без разжигания костров и пытались разместиться вглубь леса - подальше от дороги.

Также на улицах Чернигова можно было встретить группы молодых людей, а в частном секторе в отдельных хозяйствах было слышать громкую музыку и многоголосые компании, хотя местная власть обращалась к черниговцам и просила праздновать исключительно в семейном кругу.

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Между тем, по данным Черниговской ОГА, Пасхальные богослужения в регионе прошли без нарушений карантинных ограничений. В большинстве храмов Черниговщины праздничные литургии прошли в закрытом режиме - без участия верующих, или с минимальным их количеством.

«Церкви работали с соблюдением карантинных мероприятий и ограничений. Спасибо за сознание как настоятелям храмов, так и верующим», - прокомментировал ситуацию председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

На сегодня Черниговщина принадлежит к регионам, где зафиксировано незначительное количество больных на коронавирус. По официальным данным, выявлено 12 случаев заболевания COVID-19, в том числе один - летальный. Трое людей уже поправились.