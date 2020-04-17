В Одессе Пасхальное богослужение проведут на парковке с прихожанами в автомобилях

Такого рода богослужение анонсировала Одесская Народная церковь.

В Одессе одна из церквей проведет Пасхальное богослужение на парковке с прихожанами в автомобилях.

Как передает корреспондент УНИАН, предстоящее богослужение анонсировала Одесская Народная церковь (Евангельская Христианская церковь).

Согласно сообщению, прихожан приглашают 19 апреля приехать в сквер им. Гамова, где находится церковь, на Автохвалу.

Отмечается, что богослужение в таком виде состоится впервые из-за карантина в связи с распространением COVID-19.

«На парковке будут находиться распорядители, которые помогут запарковаться и занять свое место. Не забудь о средствах защиты: маска, перчатки, антисептик. Соблюдай дистанцию. Предлагаем вместо «Аминь» помигать дальним светом…», - сказано в сообщении.

Служба начнется в 20.00, парковаться людям рекомендуют за час до ее начала.

Для тех, кто не сможет присутствовать, будет вестись онлайн-трансляция Пасхального богослужения.

Как сообщал УНИАН, представители Одесской Народной церкви ежегодно по случаю Пасхи проводили масштабную реконструкцию «Последний путь Иисуса Христа» и костюмированное шествие. Реконструкция проходила в центре Одессы под открытым небом, в ней принимали участие сотни людей.