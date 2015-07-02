В Харькове демонтируют несколько советских памятников и переименуют станции метро

В Харькове в рамках выполнения закона о декоммунизации демонтажу подлежат шесть памятников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания рабочей группы по выполнению закона сказал заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Читайте такжеВ рамках декоммунизации за полгода в Киеве переименуют 110 улиц

По его словам, также безусловному демонтажу в Харькове подлежат пять мемориальных досок. Коммунистическая символика должна быть демонтирована с 41 здания. Безусловному переименованию подлежат 163 улицы, после разъяснений и консультаций – еще 77 улиц.

Терехов добавил, что обязательно должны быть переименованы две станции метрополитена – «Метростроителей имени Ващенко» и «Имени Александра Масельского», вопрос переименования станций метро «Советская» и «Советской армии» будет обсуждаться. Он также поручил изменить дизайн сооружаемой станции «Победа», поскольку ее гамма цветов и визуализация в значительной степени не соответствуют закону о декоммунизации.

Терехов подчеркнул, что вопросы переименования объектов будут выноситься на общественное обсуждение.

«Вопросы, которые мы будем рассматривать, мы будем выносить на общественные слушания, и территориальная громада будет обсуждать ту или иную кандидатуру, то или иное название улицы, тот или другой памятник, который мы будем устанавливать. В зависимости от того, какой будет реакция людей, как будут проходить общественные слушания, мы будем рекомендовать то или другое название», - подчеркнул в комментарии журналистам заместитель городского головы.

Читайте такжеУстав КПУ нарушает закон о декоммунизации - министр юстиции

Он также выразил убеждение, что на декоммунизацию Харькову нужно минимум год-полтора. «Шесть месяцев – это очень мало. Такие решения должны приниматься хотя бы в течение года, полтора», - сказал заместитель мэра.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 9 апреля приняла Закон ”Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики”.

Законом запрещается публичное использование и пропаганда символики таких режимов, устанавливается обязанность переименовать населенные пункты, учреждения, организации, торговые марки и т. п. Закон вступил в силу 21 мая.