Онлайн-богослужения на Пасху: где и когда смотреть, комментарии крупнейших украинских церквей

Из-за карантина в этом году на период пасхальных праздников церкви переходят в онлайн.

Из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса украинцам настойчиво рекомендуют не посещать церкви во время Пасхальных богослужений. Учитывая ситуацию с карантином, единственным безопасным и адекватным способом соблюсти традиции станет онлайн-трансляция богослужений на Пасху.

Где можно будет посмотреть богослужение-онлайн на Пасху

Богослужение-онлайн Православной церкви Украины (ПЦУ) можно будет смотреть в ночь с 18 на 19 апреля (23:30-3:00) на телеканале 1+1 и UA: Перший.

С 23:00 18 апреля до 3:00 19 апреля для прихожан «Московского патриархата» на телеканалах «Украина» и «Интер» будет транслироваться богослужение «УПЦ МП».

Украинская греко-католическая церковь (УКГЦ) будет проводить богослужение утром 19 апреля, с 7:30 до 11:00. Его можно будет посмотреть на телеканалах ICTV и UA: Перший.

Что говорят о Пасхе в условиях карантина представители крупнейших украинских церквей

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний и митрополит Киевский, предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святославпризвали верующих праздновать Пасху дома и не подвергать себя и близких опасности.

"Конечно, мы будем праздновать Воскресение Христово в особых условиях. Но видим, что наши верующие откликнулись на призыв церкви оставаться дома. И последнее богослужение в Михайловском соборе - мы видим, что люди откликнулись на наш призыв и приобщаются к молитвам онлайн", – сказал Епифаний.

"Мы просили всех наших верующих праздновать эту Пасху дома. И мы сможем пережить пасхальную радость вместе с вами, не подвергая ваше здоровье и жизнь опасности. Поэтому помолимся вместе, помолимся онлайн. Освятим пасхальные корзинки дома", - отметил Владыка Святослав.

Предстоятель Украинской православной церкви «Московского патриархата» (УПЦ МП) Онуфрийзаявил, что в храмах УПЦ МП» будут отправлять пасхальные богослужения, но верующие будут стоять и молиться на улице.

«В этот год праздник Святой Пасхи у нас особый из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому извещаю вас, дорогие братья и сестры, в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться», – сказал глава «УПЦ МП».

Он также выразил слова поддержки тем, кто болеет. «Хочу утешить тех, кто по болезни или по каким либо другим причинам останутся дома: вы не будете брошены, вы сможете увидеть Пасхальную службу по телевизору», – отметил Онуфрий.

«Те же верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, придерживаясь всех необходимых санитарных норм», – добавил глава «УПЦ МП».

Редакция УНИАН присоединяется к призывам представителей власти и церквей по возможности оставаться дома во время пасхальных праздников. Трансляцию богослужений онлайн вы сможете посмотреть на нашем сайте.