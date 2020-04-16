МОН просит школы отказаться от выпускных и последних звонков

С 12 марта правительство с целью предотвращения распространения коронавируса в Украине ввело карантин для всех учебных заведений.

Министерство образования и науки из-за карантина в Украине просит школы отказаться от выпускных и последних звонков.

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Об этом говорится в письме ведомства к руководителям департаментов образования и науки и учреждений среднего образования.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера", - отметили в МОН.

Как сообщал УНИАН, с 12 марта по решению правительства, с целью предотвращения распространения коронавируса в Украине был введен карантин для всех учебных заведений.

25 марта Кабинет министров ввел на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации и продлил все карантинные ограничения сроком на 30 дней - до 24 апреля.