Четыре человека из списка на обмен отказались возвращаться к боевикам – вице-премьер

Этот обмен происходил, в том числе, и в присутствии консула РФ и представителей международных организаций.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что четыре человека из списка на обмен в ходе процесса взаимного освобождения отказались возвращаться в ОРДЛО и остались на подконтрольной территории Украины.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина-24».

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«Достаточно неожиданной для нас новостью стало то, что при обмене сегодня 4 человека, которые были в списке на перемещение на временно оккупированные территории, отказались покинуть подконтрольную территорию Украины и остались здесь», - отметил он.

По его словам, на сегодня 20 человек вернулись в Украину, 14 были перемещены в ОРДЛО в результате обмена и четверо, которые отказались от этого обмена, остались на подконтрольной территории.

«Этот обмен происходил в двух местах в присутствии представителей Международного комитета Красного Креста, гуманитарной миссии ООН, миссии ОБСЕ, в том числе присутствовал консул РФ как сторона в Трехсторонней контактной группе и которая является страной-агрессором с начала войны 2014 года», - добавил Резников.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 апреля в два этапа состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей.

Украина освободила 20 своих граждан, удерживаемых в неволе на временно оккупированных территориях.

Среди освобожденных преимущественно гражданские, а также двое военных и один правоохранитель.