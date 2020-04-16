В Житомире женщина все же забрала младенца, которого ранее оставила из-за порока сердца (видео)

Женщина родила двойню, но сначала забрала домой только мальчика. Девочке уже 1 месяц и 13 дней, ее состояние - стабильное.

В Житомире женщина, которая родила двойню (мальчика и девочку), решила забрать из перинатального центра второго младенца, которого ранее оставила там из-за врожденного заболевания.

Об этом сообщил главный врач Житомирского областного перинатального центра Юрий Вайсберг.

По его словам, после пасхальных праздников мать заберет домой девочку, которую оставила в центре из-за порока сердца.

По словам Вайсберга, медикам удалось убедить женщину в том, что девочка должна воспитываться вместе с братом.

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Подробнее об этом УНИАН рассказала заведующая отделением Житомирского областного перинатального центра Майя Смоляр, в отделении которой сейчас находится девочка.

По словам врача, девочке уже 1 месяц и 13 дней и сейчас состояние ее - стабильное.

«Мать наконец решила забрать девочку домой и юридически этим сейчас занимаются социальные службы», - сказала Смоляр.

Она также уточнила, что, вероятно, на решение матери повлиял общественный резонанс, который получила эта история.

«Двойняшки должны воспитываться вместе, поскольку они чувствуют друг друга», - добавила врач.

Напомним, в марте в Житомире женщина родила двойню - мальчика и девочку. Но домой из роддома вернулась только с одним ребенком. Она забрала сына, а дочь оставила в больнице. У женщины уже есть двое старших детей. У новорожденной девочки порок сердца, и она нуждается в операции.