В МВД заговорили об ужесточении наказания для "обнаглевших сталкеров" в Чернобыльской зоне

Представитель МВД рассказал, что иногда сталкеры-нелегалы сами вызывают полицию, чтобы их вывезли из зоны за небольшой штраф.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко заявил, что наказание за «сталкерство» в Чернобыльской зоне отчуждения следует существенно усилить, поскольку сталкеры наносят ей огромный вред.

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Такое заявление чиновник сделал в своем Facebook, комментируя, в частности, масштабный пожар в Чернобыльской зоне.

« За последние годы издано несколько популярных компьютерных игр, где смельчаки-сталкеры путешествуют по зоне, воюя с врагами и монстрами в чернобыльской зоне с ее реальными объектами и локациями: город-призрак Припять, локатор Дуга, станция и тому подобное. В отличие от всей этой сталкерской романтики, реальный ущерб от нелегальных проникновений в зону только растет, особенно в нынешний пожароопасный период после безснежной зимы, когда загорается и горит быстро и легко», - отметил Шевченко.

По его убеждению, к последним масштабным пожарам причастны именно сталкеры.

«Сейчас размер штрафа согласно статье 461 КуоАП «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению» - смешные 310 гривень. Только в этом году Полиция Киевской области составила 59 таких админпротоколов на нарушителей. В прошлом 2019, когда после успеха сериала НВО был повышенный интерес к ЧАЭС и зоне в целом ☢️, было составлено 380 протоколов на нелегальных туристов», - отмечает он.

По словам Шевченко, много кто избегает даже такого символического наказания.

«Они обнаглели уже настолько, что если им тяжело выбираться после своих нелегальных прогулок чернобыльскими зарослями, иногда сами звонят в полицию. И приезжает, накладывает админвзыскания и вывозит их из зоны. Такое себе «такси по админпротокол», - рассказал представитель МВД.

Шевченко объяснил, что зона отчуждения – огромная, и полностью проконтролировать его нереально.

«Пришло время законодателям сделать наказание за «сталкерство» жестче, только так сохраним уникальный природный мир чернобыльской зоны и ее безопасность в целом», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля и приобрел очень большие масштабы. Потушить его удалось только сегодня, в ликвидации очень помог дождь.